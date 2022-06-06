تأهيل مجمع الباسل الصحي في”خان أرنبة”

أنهت محافظة القنيطرة بالتعاون مع قوات المراقبة الأممية في الجولان السوري المحتل “الأندوف” أعمال تأهيل وصيانة مجمع الباسل الصحي في بلدة خان أرنبة والمطبخ وصالة الطعام في مشفى الشهيد ممدوح أباظة.

وبين عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الصحة في محافظة القنيطرة صالح السويد أن الأعمال شملت تأهيل وصيانة الطابق الثاني من مجمع الباسل الصحي في بلدة خان أرنبة الذي يضم 16 غرفة مع ملحقاتها إضافة إلى تركيب طاقة شمسية لتزويد المجمع بالطاقة الكهربائية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 150 مليون ليرة سورية.

ولفت السويد إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل وصيانة المطبخ وصالة الطعام في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بتكلفة بلغت أيضاً 150 مليون ليرة سورية.

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