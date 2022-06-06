جونسون يواجه تصويتا على حجب الثقة اليوم

من المقرر أن يجري حزب المحافظين البريطاني الحاكم اليوم الاثنين تصويتا على حجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد يطيح به كزعيم لبريطانيا.

وقال مسؤول الحزب غراهام برادي إنه تلقى رسائل كافية من مشرعين يطالبون بالتصويت على قيادة جونسون.

وسينظم التصويت شريطة أن يكتب 54 مشرعا من حزب المحافظين إلى برادي يطالبون بهذه الخطوة.

من المتوقع أن يجري التصويت بين الساعة السادسة والثامنة مساء، وللحفاظ على رئاسة حزب المحافظين، يحتاج جونسون إلى دعم نصف المشرعين عن الحزب والبالغ عددهم 359 نائبا.

وإذا خسر جونسون التصويت، فسيتم استبداله كزعيم محافظ ورئيس للوزراء، لكن إذا فاز فإنه سيكون في مأمن من تحد آخر لمدة عام.

ويكافح جونسون من أجل طي صفحة أشهر من الفضائح الأخلاقية، وأبرزها تتعلق بالحفلات المخالفة للقواعد داخل المباني الحكومية خلال عمليات الإغلاق لاحتواء جائحة كوفيد-19.

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