رفع مبلغ تحسين المناطق الصناعية إلى 200 مليون

حلب – معن الغادري

أشار رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إلى زيادة المبلغ المخصص لتحسين الواقع الخدمي في المناطق الصناعية من 100 مليون إلى 200 مليون ليرة، موضحاً في تصريح لـ”البعث” أن الغرفة تحرص من خلال خططها وبرامجها على تقديم كل الدعم المتاح للنهوض بالواقع الصناعي ودفع العملية الإنتاجية وتهيئة أفضل المناخات لجذب المستثمرين والصناعيين، وذلك بالتشارك والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الخطط الراهنة والمستقبلية المنظورة ستسهم في رفع مستوى الإنتاج وزيادة عدد المعامل المنتجة، مبيناً أن تحسين بيئة العمل والإنتاج في كافة المناطق الصناعية تشكل أولوية دائمة لمجلس إدارة الغرفة.

وبين شهابي خلال الاجتماع مع رؤساء وأعضاء لجان المناطق الصناعية أنه تم وضع آلية وأولويات صرف هذا المبلغ وفق احتياجات المناطق الصناعية والصناعيين العاملين فيها، على أن يصرف نصفها قبل نهاية العام حسب احتياجات تلك المناطق.

وأجمع رؤساء وأعضاء اللجان على اولوية مشاريع الإنارة بالطاقة البديلة في المناطق الصناعية لتحسين واقعها ومنع التجاوزات والسرقات، مطالبين بتخصيص كامل المبلغ الأول لهذه الغاية لتركيب أكبر عدد ممكن من أجهزة الانارة بالطاقة البديلة في المناطق الصناعية، وبذلك تكون الغرفة قد وعدت بدفع ٢٠٠ مليون ليرة للمناطق الصناعية عدا الأموال التي خصصتها الحكومة لتلك المناطق.