عملية أمنية لملاحقة إرهابيي “داعش” بمحافظة صلاح الدين

البعث – وكالات:

بدأت قوات الشرطة والحشد الشعبي العراقي اليوم عملية أمنية واسعة شرقي محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول إرهابيي (داعش).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان: إن قوات مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش للبحث عن أوكار المجاميع الإرهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين، وإن العملية تهدف إلى إنهاء بؤر (داعش) في القضاء.

كذلك أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على ستة من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في عدة محافظات في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله: من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المشترك تم القبض على ستة متزعمين إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في محافظات صلاح الدين وأربيل والسليمانية.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن إسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لموقع السومرية نيوز: إن قوة حماية أبراج الطوق الأمني لوزارة الداخلية تمكّنت من إسقاط طائرة مسيرة صغيرة الحجم في دائرة الإصلاح العراقية “تسفيرات الرصافة”، موضحاً أنه تم على الفور التحفظ على الطائرة لحين فحصها من الأدلة الجنائية، ولفت إلى أنها خالية من أي مواد متفجرة.

من جهة أخرى، قضت محكمة عراقية بسجن بريطاني لمدة 15 عاماً بعد إدانته بجريمة تهريب آثار عراقية.

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى العراقي في بغداد اليوم: إن محكمة استئناف الكرخ في بغداد قضت بحبس جيمس فيتون 66 عاماً بريطاني الجنسية لمدة 15 عاماً لإدانته بجريمة تهريب آثار عراقية وفق المادة الحادية والأربعين من قانون التراث والآثار العراقي.

وأوضح المصدر أن سلطات مطار بغداد الدولي قبضت على فيتون وهو عالم جيولوجيا في الـ20 من آذار الماضي وبحوزته عشر قطع آثار محاولاً تهريبها إلى خارج العراق بعد أن دخل إليه في السادس من الشهر ذاته ضمن مجموعة سياحية زارت المواقع الأثرية بمدينة أور في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.