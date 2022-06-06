فعالية لتكريم ذوي الشهداء بدمشق

بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أقامت مؤسسة وسام الخير على مدرج جامعة دمشق فعالية لتكريم ٤٠٠ شخص من ذوي بدمشق .

وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال الحفل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت ولازالت راعية لأسر وذوي الشهداء وأنها لا توفر جهداً لتقديم كل مايمكن لهذه الشريحة التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوطن ورفعته، منوهاً أن الوزارة قامت خلال شهر رمضان بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء بتوزيع معونة نقدية لما يزيد عن ألفي أسرة بمبلغ تجاوز الملياري ليرة، مشدداً أن الوزارة تسعى عبر مشاريعها التنموية الصغيرة سواء عبر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية او عبر القطاع الأهلي لدعم شريحة ذوي الشهداء .