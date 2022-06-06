كازاخستان تصوّت لصالح تعديل الدستور

أعلنت لجنة الانتخابات الكازخستانية، اليوم الإثنين، أنّ 77،18% من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء في كازاخستان أيّدوا تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاماً.

وقال رئيس اللجنة نورلان عبدروف إنّه “يمكن اعتماد الاستفتاء”، معلناً أنّ “77% من الناخبين أيّدوا هذه الخطوة”.

وأشار إلى أنّ نسبة المشاركة تجاوزت 68% في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد. ويهدف الاستفتاء إلى إقرار تعديلات تشمل ثلث بنود الدستور، وعلى وجه الخصوص تجريد الرئيس نزارباييف من لقب “إلباسي” أو “قائد الأمة”، وهي مكانة تمنحه سلطة كبيرة.

كذلك، يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصاً عائلة نزارباييف.

وتهدف بعض التعديلات إلى احترام حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك إنشاء محكمة دستورية وترسيخ مكانة أمين المظالم على المستوى الدستوري وفرض حظر غير مشروط على عقوبة الإعدام. إضافة إلى ذلك، سيتم حذف الإشارات إلى حالة وسلطات وامتيازات الرئيس الأول للبلاد من الدستور المحدث..