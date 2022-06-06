8 آلاف ليتر زيت”مدعوم”بالسويداء

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء كمية نحو 8 آلاف ليتر من زيت دوار الشمس في صالات ومنافذ البيع التابعة له بهدف توفيرها للمواطنين بموجب الرسائل على البطاقة الالكترونية .

وأوضح مدير فرع المؤسسة ربيع غانم أن سعر الليتر الواحد يبلغ 8200 ليرة لافتاً إلى سعي المؤسسة لاستجرار كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز التدخل الإيجابي في السوق وكسر سعر المادة فيه ومنع احتكارها .

ولفت غانم إلى أن الفرع استجر أيضاً كمية 20 طناً من مادة البرغل الخشن المعبأ بأكياس لتضاف لكمية 20 طناً تم استجرارها خلال الأيام الماضية وذلك لبيعها بسعر 4 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد إضافة إلى أنه طرح تشكيلة من منتجات شركة بردى للأدوات الكهربائية في عدد من مجمعاته الرئيسية بمدن السويداء وشهبا وصلخد.