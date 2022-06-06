إخماد حريق بحقول القمح في”البحدلية”بريف دمشق

البعث أون لاين- عبد الرحمن جاويش:

بين مدير زراعة دمشق و ريفها المهندس عرفان زيادة في تصريح خاص لـ”لبعث أون لاين” أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغاً عن اندلاع حريق في حقول القمح بقرية البحدلية في ريف دمشق بمساحة 2 دونم قمح، ما استدعى ابلاغ فرق الطوارئ و الاطفاء للتوجه الى مكان الحريق، حيث تمت السيطرة على الحريق بالتعاون مع الفلاحين و المجتمع المحلي ومركز اطفاء السيدة زينب و الفريق الفني في وحدة ارشادية عقربا، قبل امتداد النيران الى مساحات واسعة من محصول القمح.

وداعا زيادة كافة الاطراف و خاصة الفريق الفني بالكشف عن اي حريق مهما كان حجمه للسيطرة عليه قبل ان يمتد إلى مساحات كبيرة من المحاصيل والمزروعات، وخاصة في حقول القمح و الشعير.



و ذكر مدير الزراعة انه تم توفير كافة مستلزمات الحماية من الحرائق مع فريق عمل متكامل في كافة المناطق التي ستشهد الحصاد، إضافة لإلتزام الفريق والوحدات الارشادية بمناوبات على مدار الساعة.