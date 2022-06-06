ضبط مخالفات تموينية في حماة

حماة- البعث أون لاين:

بين مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود ل” البعث أون لاين”بأن دوريات حماية المستهلك ضبطت معمل ألبان العساف بإستخدام الزبدة النباتية والنشاء في صناعة اللبن وتمت مصادرة كمية 780 كغ زبدة و50 كغ نشاء الذرة، كما نظم ضبط التدليس في بطاقة البيان عبر وضع تاريخي إنتاج بحق منشأة جار القمر للصناعات، إضافة لتنظيم ضبط بحق مخبز البحرة بنقص الوزن وتغرم المخالف بنحو 4 مليون ليرة سورية، وغيرها من المخالفات كضبط حيازة أقماح محلية بقصد الإتجار بحق المخالف ز. كرزون و ضبط حيازة وبيع منتجات تحمل لصاقة قابلة للإزالة بحق مجموعة السلموني، و ضبط تقاضي بدل خدمات زائد لقاء حصاد القمح بحق المخالف ع خلوف وح حسابو.