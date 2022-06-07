أسعار الذهب ترتفع عالمياً بانتظار تقارير أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 7 يونيو/حزيران 2022، إلّا أنها تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.

ويراهن المستثمرون على أن خطط التشديد الصارمة للمصارف المركزية الكبرى ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة طويلة، مما يعزز عوائد سندات الخزانة الأميركية، ومن ثم ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 08:28 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس/آب- بنحو 0.20%، ليصل إلى مستوى 1847.30 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.22%، ليصل إلى 1845.53 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس 1836.10 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 1 حزيران.