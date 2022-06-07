اجتماع سوري جزائري لتعزيز التعاون المائي

على هامش المؤتمر الدولي الثاني لـ “العقد الدولي للعمل بشأن المياه” من أجل التنمية المستدامة 2018- 2028 المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اجتمع وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد بالسيد طه دربال أمين عام وزارة الموارد المائية والأمن المائي في الجزائر والسيد عمر بوقروة المفتش العام بالوزارة والسيد نبيل سماقجي مدير عام الأشغال العمومية للإنجاز.

واستعرض رعد واقع الموارد المائية في سورية في ظل التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه قطاع المياه في منطقة المتوسط.

من جانبه شدد الجانب الجزائري على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين مؤكدا الرغبة في تعميق لتعاون بين الوزارتين. وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وتعزيز الأمن المائي وإعادة تأهيل المشاريع المائية وسبل مواجهة التحديات المتوقعة في قطاع المياه وتبادل الخبرات في مجال السياسات والتقانات والتشريعات المائية. شارك في الاجتماع معاون الوزير للاستراتيجية المائية المهندس جهاد كنعان.