ارتفاع أسعار النفط مع توقع المزيد

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل قيام الصين بتخفيف القيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن الطلب على الخام سيصعد.

وبحلول الساعة 11:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.35% إلى 118.92 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.10% إلى 119.63 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط هذا العام، رفع بنك الاستثمار “غولدمان ساكس” توقعاته لأسعار الذهب الأسود للربع الثالث 2022، وزاد توقعاته لخام “برنت” إلى 140 دولارا للبرميل، وللخام الأمريكي إلى 137 دولارا للبرميل.

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