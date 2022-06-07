الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شمال قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في أراضي الفلسطينيين شمال قطاع غزة المحاصر واعتدت مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن ست جرافات للاحتلال الإسرائيلي توغلت في بيت حانون شمال القطاع وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية.

وأفاد مسؤول منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لوكالة وفا: “بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التبان بمسافر يطا وقرية زيف جنوب الخليل وهدمت 4 مساكن و8 آبار مياه وحظيرة أغنام واوقفت العمل في بناء بئرين وغرفة زراعية”.

وتواصل قوات الاحتلال توغلها على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الفلسطينيين من استصلاح أراضيهم في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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