الدفاع الصينية: اعتراض طائرة عسكرية أسترالية هدّدت أمن البلاد

البعث – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن قوّاتها رصدت خلال الشهر الماضي طائرة عسكرية أسترالية بالقرب من أجواء البلاد وأنه تم اعتراضها آنذاك بطريقة قانونية.

إعلان وزارة الدفاع الصينية جاء بعد أن كانت أستراليا أعلنت أمس الأول أن طائرة مقاتلة اعترضت إحدى طائرات المراقبة العسكرية التابعة للجيش الأسترالي في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير.

ونقلت وكالة رويترز عن تان كيفي المتحدث باسم الوزارة قوله تعليقاً على الإعلان الأسترالي: إن الطائرة العسكرية الأسترالية هدّدت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وقد تم تحذيرها بضرورة المغادرة، مشدّداً على أن الإجراءات المضادة التي اتخذها الجيش الصيني كانت منطقية وقانونية.

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