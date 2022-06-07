الصين تدعو أستراليا إلى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

دعت بكين كانبيرا إلى وقف استفزازاتها الخطيرة بعد اعتراض طائرة عسكرية أسترالية في المجال الجوي فوق بحر الصين الجنوبي، 26 مايو الماضي.

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة عسكرية صينية اعترضت طائرة استطلاع أسترالية في المجال الجوي فوق بحر الصين الجنوبي، يوم 26 مايو الماضي.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الصينية إن “الطائرة الدورية الأسترالية المضادة للغواصات من طراز (بي-8ا) P-8A دخلت المجال الجوي بالقرب من أرخبيل شيشا الصيني (جزر باراسيل)، لإجراء أنشطة استطلاعية، وتجاهلت التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، واستمرت في الاقتراب من المجال الجوي لأرخبيل شيشا”. وفقا لما قاله المتحدث باسم الوزارة.

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