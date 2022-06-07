المركزي الأسترالي يرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم

زاد المصرف المركزي الأسترالي معدّلات الفائدة أكثر من المتوقع، اليوم الثلاثاء، وحذّر من إمكانية رفعها أكثر، في وقت يحاول المسؤولون السيطرة على التضخم المرتفع بشكل كبير.

وقال حاكم المصرف المركزي فيليب لو: “معدل الإقراض الأساسي لبنك الاحتياط سيرتفع نصف نقطة مئوية إلى 0.85%”، ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون رفعه ربع نقطة.

ولفت حاكم المصرف المركزي إلى أنّ “العوامل الداخلية تؤدي دوراً أيضاً”، مبيّناً أنّ “من بين هذه العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 5.1%، الشح في فرص العمل والفيضانات الواسعة النطاق”.

وحذّر من “مخاوف بشأن التوقعات المستقبلية العالمية، في وقت تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الزراعية”، مشيراً إلى أنّ “الدعم الاستثنائي للاقتصاد عبر المعدلات المنخفضة سيتواصل”.

وتأتي خطوة المركزي في وقت أدى التّضخم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة 300%، وازدياد أسعار المنازل المرتفعة أساساً في المدن الرئيسية بربع قيمتها منذ بدء الوباء.

ويؤثر رفع المعدلات بشدّة على بلد تعد فيه مستويات الدين مرتفعة نتيجة قروض الرهن العقاري الباهظة الثمن.