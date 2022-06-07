“الناتو”: لا ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا

أشار كميل غراند مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن الحلف لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضي السويد وفنلندا، بحال انضمامهما للحلف.

وقال غراند في تصريح لقناة RTS السويسرية في معرض رده على سؤال حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا حيال عدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا بحال انضمامها للحلف: “لست متأكدا من أن الأمر يستحق تقديم أي ضمانات لروسيا حول استراتيجيتنا العسكرية في هذه المنطقة”، ولفت إلى “عدم وجود أي محادثات حتى الآن تتعلق بنشر هذا النوع من الأسلحة”.