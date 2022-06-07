باكستان تبحث إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا

قال السفير الباكستاني لدى روسيا شفقت علي خان، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده “ملتزمة بمشروع بناء خط الغاز التيار الباكستاني، وتبحث حالياً إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا”.

وأضاف علي خان في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “ليس هناك وقت محددة بعد لاستكمال العمل في المشروع”.

وتابع أنّ “هناك العديد من القضايا القانونية. لا توجد مشاكل معينة. أما بالنسبة إلى الإرادة السياسية، فإنّ كلا البلدين ملتزمان بهذا المشروع”.

وأوضح: “المفاوضات جارية بشأن استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، لكن حتى الآن لا أستطيع أن أقول أي شيء محدد”.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت، في وقت سابق، عن أمل بلادها في مواصلة بناء مشروع خط أنابيب الغاز “التيار الباكستاني” في ظل الحكومة الباكستانية الجديدة، لما فيه من منفعة متبادلة للبلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 30 آذار/ مارس الماضي، أنّ مشروع بناء خط أنابيب الغاز “السيل الباكستاني” سيكون من أولويات تطور العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.

وخط أنابيب الغاز الباكستاني، الذي كان يطلق عليه في الأصل اسم “شمال – جنوب”، يهدف إلى ربط البنية التحتية بين روسيا وباكستان، لإيصال الغاز الروسي الطبيعي المسال (LNG) إلى ميناءي كراتشي وجوادار جنوبي باكستان.