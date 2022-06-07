تحذيرات من مجاعة مرعبة في القرن الأفريقي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من حدوث “انفجار وشيك” في وفيات الأطفال في القرن الأفريقي من جراء نقص الغذاء داعية العالم إلى تحرك سريع لتخفيف الأزمة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائبة المدير الإقليمي لليونيسف لشرق وجنوب أفريقيا رانيا دجاش قولها في مؤتمر صحفي في جنيف: “إن على العالم أن يلتفت إلى مسائل أخرى غير الأزمة الأوكرانية” محذرة من أنه “إذا لم يوسع العالم نظره بعيداً عن الحرب في أوكرانيا ويتصرف على الفور فإن انفجاراً في وفيات الأطفال على وشك الحدوث في القرن الأفريقي”.

وبين شباط وأيار تضاعف تقريباً عدد الأسر التي لا تملك مصدراً موثوقاً للمياه النظيفة والمأمونة من 5.6 ملايين إلى 10.5 ملايين أسرة.

واحتجبت الأمطار لأربعة مواسم في غضون عامين ما أدى إلى تلف المحاصيل ونفوق الماشية وجفاف مصادر المياه.