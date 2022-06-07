تصرفات غير مسؤولة لبعض مندوبي وزارة التربية توتّر الأجواء الامتحانية..!

من خلال متابعتنا للأجواء الامتحانية في المحافظات لم يخف بعض المراقبين وجود بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل مندوبي وزارة التربية كرفع نبرة الصوت وإحداث أجواء تزيد من توتر الطلاب.!.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هذه التصرفات نادرة جداً، ولا تخرج إلى من قبل من لا يدركون الآثار السلبية لهذه التصرفات ويعتقدون أنها الطريقة المثلى لضبط سير العملية الامتحانية، لافتين إلى أن وزير التربية الدكتور دارم طباع شدّد على ضرورة  التحلي بالهدوء والتعامل الأبوي مع الطلاب، وتأمين بيئة مريحة لهم، ومراعاة ذوي الإعاقات والمشاكل الصحية وفق الأنظمة والقوانين، وأن تتم اتخاذ الإجراءات وفق التعليمات الامتحانية وعدم إحداث أي ضجيح قد يتسبب بإشغال الطلاب عن امتحانهم.

مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي بين لـ”البعث” أنه فور ورود أية شكوى مؤكدة بهذا الخصوص يتم إنهاء تكليف المندوب فوراً، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المنسقين في المحافظات من أجل التأكيد على التعامل الجيد عند دخول المراكز الامتحانية وفق التعليمات الامتحانية.

وأكد فاتي على أهمية مضاعفة الجهود من قبل المنسقين والمندوبين والعمل بروح الفريق الواحد مع رؤساء المراكز الامتحانية والمراقبين لضبط العملية الامتحانية وتوفير مناخ امتحاني هادىء للجميع، لافتاً إلى إجراءات التفتيش الوقائي قبيل بدء عملية الامتحانات والتأكد من سلامة المراكز والقاعات الامتحانية بما يضمن حماية الطلاب ويقلل ضبط عمليات الغش والذي ينعكس إيجابياً على السمعة الامتحانية و يقلل عدد الضبوط، لاسيما أن هذا الإجراء من شأنه حفظ حق الطالب وعدم التسبب بخسارة فرصته بالنجاح والتحصيل العلمي، وأمل فاتي من الأهالي تقديم شكوى فورية في حال وجود هكذا ملاحظات أو أي خرق، ولاسيما أن العملية الامتحانية متابعة من خلال غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة والتربية تستقبل اتصالات مباشرة طيلة فترة الامتحانات لمعالجة اي خلل طارئ على الرقم الساخن ٣٣١٣٨٢٤.
علي حسون

 

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