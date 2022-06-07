تصرفات غير مسؤولة لبعض مندوبي وزارة التربية توتّر الأجواء الامتحانية..!

من خلال متابعتنا للأجواء الامتحانية في المحافظات لم يخف بعض المراقبين وجود بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل مندوبي وزارة التربية كرفع نبرة الصوت وإحداث أجواء تزيد من توتر الطلاب.!.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هذه التصرفات نادرة جداً، ولا تخرج إلى من قبل من لا يدركون الآثار السلبية لهذه التصرفات ويعتقدون أنها الطريقة المثلى لضبط سير العملية الامتحانية، لافتين إلى أن وزير التربية الدكتور دارم طباع شدّد على ضرورة التحلي بالهدوء والتعامل الأبوي مع الطلاب، وتأمين بيئة مريحة لهم، ومراعاة ذوي الإعاقات والمشاكل الصحية وفق الأنظمة والقوانين، وأن تتم اتخاذ الإجراءات وفق التعليمات الامتحانية وعدم إحداث أي ضجيح قد يتسبب بإشغال الطلاب عن امتحانهم.

مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي بين لـ”البعث” أنه فور ورود أية شكوى مؤكدة بهذا الخصوص يتم إنهاء تكليف المندوب فوراً، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المنسقين في المحافظات من أجل التأكيد على التعامل الجيد عند دخول المراكز الامتحانية وفق التعليمات الامتحانية.