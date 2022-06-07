حملات صيانة ونظافة ومتنزهات شعبية في حلب

حلب- البعث

نظّمت مديرية خدمات حلب الجديدة حملات نظافة على مختلف الطرق والأحياء في المدينة، كما نفّذت أيضاً حملة ترحيل الأنقاض من المحلق الرابع غرب الزهراء بالتعاون مع مديرية الخدمات المركزية.

وأشار المهندس أحمد السيد بكور مدير مديرية الخدمات إلى أن الأعمال مستمرة بشكل يومي، ووفق البرامج الموضوعة، ويتمّ التركيز على محور المحلق الجنوبي، وذلك من خلال إنجاز أعمال الصيانة للمقاعد الخشبية والقيام بأعمال تبليط الأرصفة وتنظيف وفلاحة المنصفات وتقليم الأشجار.

وفيما يخصّ مشروع إقامة متنزه شعبي في غابة الأسد المجاورة لمنطقة خان العسل، بيّن بكور أن المشروع قائم وتمّ إعداد الدراسات الفنية له، وسيتمّ كمرحلة أولى إعادة تأهيل الموقع كونه تعرّض لأضرار كبيرة وجسيمة من قبل الإرهابيين لجهة قطع الأشجار وحرق الغابة، موضحاً أنه سيتمّ تعويض الفاقد بزراعة كميات إضافية من الأشجار وتحديد مواقع التنزه، وبانتظار مصادر التمويل لإطلاق المشروع والبدء بتنفيذه لاحقاً.

والجدير بالذكر أن المشروع المزمع تنفيذه يمتد على مساحة 5 هكتارات من الغابة، وصُمّمت الدراسات لاستيعاب أكثر من /500/ عائلة، مع مراعاة كافة التفاصيل والمعايير المطلوبة كمنطقة سياحية شعبية، كما تشمل الدراسة تنظيم ممرات للمشاة وإنشاء أرصفة وأروقة ومقاعد وحمامات وخزانات ماء وملاعب للأطفال ومطابخ صغيرة ومناقل للشواء وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الأسرة خلال التنزه وقضاء أيام العطل.

بقيت الإشارة إلى أن فكرة إنشاء متنزهات شعبية في حلب تمّ طرحها وتداولها عقب تحرير حلب من الإرهاب نهاية عام 2016، وقد تمّ مناقشة هذا الملف خلال الزيارات الحكومية المتكررة لحلب، وكانت وزارة السياحة وبالتنسيق مع مجلس مدينة حلب قد أعلنت عن إقامة 4 متنزهات تحيط بالمدينة من كافة أطرافها، إلا أن هذا المشروع ما زال على الورق ولم تُتخذ حتى الآن أي خطوة، باستثناء ما تمّت الإشارة إليه عن إعداد الدراسات الفنية لتنفيذ مشروع غابة الأسد.