صرف قيمة الأقماح في دير الزور

باشر فرع المصرف الزراعي التعاوني في دير الزور عمليات صرف قيم الأقماح المسوقة من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وأشار مدير فرع المصرف المهندس محمد العكل إلى أنه تمت اليوم المباشرة بصرف قيم الأقماح للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم لمراكز الحبوب وذلك فور ورود القوائم من مؤسسة الحبوب لافتاً إلى أن عملية الصرف لا تستغرق داخل المصرف سوى دقائق معدودة.

وأوضح أن الفلاح يمكنه استلام قيمة محصوله خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسليم المحصول وبمبلغ 1700 ليرة للكيلو غرام الواحد بالنسبة للأقماح المستلمة لدى مراكز الحبوب يضاف إليها مبلغ 300 ليرة مكافأة تسويق ولا تخضع المبالغ المستحقة لأي اقتطاعات مالية.