صيانة الاتصالات المقطوعة في قرى القنيطرة

أعاد فرع اتصالات القنيطرة خدمات الاتصالات الأرضية لقرى كمونية والمنيطحات والمنبطح ومجدولية التابعة لمركز اتصالات نبع الصخر بريف المحافظة الأوسط بعد إعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها من جراء اعتداءات الإرهابيين.

وذكر مدير فرع اتصالات القنيطرة المهندس عدنان بكر أن الورشات الفنية في الشركة تستكمل تمديد الشبكات الفرعية في قرى نبع الصخر ورسم القنا والمربعات التابعة لمركز نبع الصخر وتأهيل وتمديد الشبكات الفرعية في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي إضافة إلى تأهيل وتوصيل وحدة النفاذ الضوئية فيها بسعة 512 خطاً هاتفياً.

وحول خطة فرع القنيطرة لتخصيص مراكز المحافظة ببوابات الإنترنت أوضح بكر أن المرحلة الحالية تضمنت تخصيص ثلاثة مراكز هاتفية ب 768 بوابة إنترنت حيث تم تركيب 128 بوابة في مركز اتصالات جباتا الخشب في حين خصص384 بوابة إنترنت لمركز اتصالات حضر و256 بوابة ADSL لمركز اتصالات الكوم.