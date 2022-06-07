مع تراجع إنتاج القمح في القامشلي.. الفلاحون يطالبون بتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب

القامشلي- كارولين خوكز

دعا رئيس رابطة الفلاحين في القامشلي صالح العرجون إلى إصدار القرارات في الوقت المناسب وعدم التأخير، لتطوير عملية الإنتاج في المواسم القادمة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في موعدها (الأسمدة والأدوية)، مشيراً إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء ما أدى إلى عجز الفلاحين عن تأمينها، معتبراً أن تراجع إنتاج القمح يعود إلى سنوات الجفاف وعدم تأمين البذار المناسب والملائم، وغياب مراكز البحوث العلمية الزراعية، مطالباً بإعادة النظرة بالآبار الزراعية المرخصة في المنطقة، علماً أن هناك 300 بئر زراعية مرخصة في المنطقة لا يعمل منها سوى 50 بئراً، وبالتالي فالكثير من الفلاحين هجروا أراضيهم التي تعتمد على الري.

وفي سياق متصل بيّن مدير فرع السورية للحبوب في القامشلي عبد الله عبد الله أن المؤسسة بدأت عملية استقبال محصول القمح لموسم 2022 للفلاحين على مستوى محافظة الحسكة بافتتاح ثلاثة مراكز لاستقبال المحصول، مشيراً إلى التسهيلات المقدّمة من الحكومة للفلاحين من أجل تسويق الأقماح، إذ تمّ توزيع أكياس الخيش الجديدة بسعر 6 آلاف ليرة للكيس الواحد، والمستعمل بسعر 3 آلاف، وسيتمّ إعادة ثمن الأكياس للفلاح بعد عملية الاستلام بالإضافة إلى دفع قيمة نقل المحصول للوصول إلى مراكز المؤسّسة.

يُشار إلى أنه ومع بدء عملية تسويق إنتاج الحبوب ولتاريخه تمّ صرف مليار و300 مليون ليرة قيمة أقماح للفلاحين.