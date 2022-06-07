غوغل تدفع 100 مليون دولار مقابل هذه الميزة

وافقت عملاقة التكنولوجيا غوغل على دفع 100 مليون دولار لسكان ولاية إلينوي لتسوية دعوى قضائية جماعية بشأن إحدى ميزات التعرف على الوجه في صور غوغل.

وتزعم الدعوى القضائية التي تقدم بها الجمهور، أن أداة تجميع الوجوه من غوغل، والتي تحدد الوجوه تلقائياً في الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على الصور، تنتهك قانون خصوصية المعلومات البيومترية في الولاية.

ويمنع القانون الذي تم تقديمه عام 2008 الشركات من جمع وتخزين أي نوع من البيانات الحيوية، بما في ذلك مسح شبكية العين أو قزحية العين أو بصمة الإصبع أو بصمة الصوت أو مسح اليد أو الوجه دون إعلام أي فرد كتابياً عن سبب جمعها لهذا النوع من البيانات، بالإضافة إلى المدة التي تخطط لتخزينها.

وتدعي الشكوى أن غوغل تنتهك بشكل مباشر هذا القانون، حيث يُزعم أنها تجمع وتحلل بنية وجه الشخص فيما يتعلق بميزة تجميع الوجوه دون تقديم إشعار أو الحصول على موافقة كتابية مستنيرة أو نشر سياسات الاحتفاظ بالبيانات.

وفي ذلك الإطار، وافقت غوغل على دفع 100 مليون دولار نتيجة دعوى الدعوى الجماعية. لذلك فإن أي شخص كان مقيماً في إلينوي وظهر في صورة أو مقطع فيديو على صور غوغل بين 1 أيار 2015 و25 نيسان 2022، فلديه حتى 24 أيلول 2022 لتقديم مطالبة بالتعويض.

ووفقاً لإشعار الدعوى الجماعية، يمكن الحصول على ما بين 200 دولار و400 دولار للشخص، اعتماداً على النفقات المتعلقة بالمحكمة وعدد الأشخاص الذين يقدمون دعوى، وستعقد جلسة الموافقة النهائية للتسوية في 28 أيلول المقبل.