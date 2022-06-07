“لوبان” تصف العقوبات الأوروبية على روسيا بـ”الغبية”

صرحت المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة، مارين لوبان، بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسية “أحمق”، وستزداد روسيا ثراء من بيع نفطها إلى دول أخرى.

جاء ذلك على الهواء مباشرة في حديثها لمحطة “فرانس إنفو” France Info الإذاعية، حيث قالت لوبان إن هذه العقوبات الغبية سوف تضر بالفرنسيين، وتابعت: “إن النفط الروسي الذي لن نشتريه سوف يباع للآخرين. ووقف إمدادات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط، وروسيا ستزداد ثراء من مبيعات النفط لدول أخرى.. وستكون في غاية السعادة”.

ووفقا لها، فإن الحظر المفروض على النفط الروسي، وكذلك الحظر المحتمل على الغاز الروسي الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي في المستقبل ستكون لهما عواقب وخيمة على المواطنين الفرنسيين.