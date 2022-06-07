مباحثات سورية فنزويلية حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

ناقشت لجنة الصداقة السورية الفنزويلية في مجلس الشعب اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية بدمشق خواكين غوميز سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس والجمعية العمومية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأشار رئيس وأعضاء اللجنة إلى أهمية العلاقات السورية الفنزويلية المتجذرة والعميقة مثمنين عالياً وقوف فنزويلا قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب سورية طيلة سنوات الحرب الإرهابية التي تشن ضدها.

من جانبه، أكد غوميز أن العلاقات القوية بين البلدين تعد تجسيداً حقيقياً لإرادة الشعبين الصديقين الفنزويلي والسوري، مبيناً أهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بمختلف جوانبها بين البلدين الصديقين.

ودعا غوميز إلى تبادل الزيارات بين البرلمانيين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز الخبرات وتعميق العلاقات الثنائية.