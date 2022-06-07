مجسمات أمريكية للتدريب في مقرات أوكرانية

عثرت القوات الروسية اليوم على مجسمات أمريكية للتدريب على الرماية في مقر المخابرات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف في منطقة دونباس.

وذكرت وكالة نوفوستي “أن المجسمات من صنع شركة فايكنغ تاكتيكس الأمريكية للمعدات التكتيكية وأجهزة للتدريب على الرماية” مشيرة إلى أن قائمة عملاء الشركة تضم عسكريين سابقين ومرتزقة ومدربين رماية وشركات عسكرية خاصة.

وأوضحت أن المجسمات تفيد الرامي بإصابة نقاط حساسة قاتلة في الجسم كما يتم استخدام الأهداف عالية الجودة في تدريب القناصين.

مقالات ذات صلة

وزير النفط العماني: السلطنة وإيران تعتزمان تطوير حقل هنغام النفطي

5-يونيو-2022

القوات الأوكرانية تعتدي على قافلة إنسانية بالقرب من بيلغورود الروسية الحدودية

29-أبريل-2022

الولايات المتحدة تنشر منتجات أسلحة مزيفة

20-مايو-2022

دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو إلى تعزيز عمل المنظمة ضد الإرهاب وتحديات المستقبل

10-يناير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى