مجسمات أمريكية للتدريب في مقرات أوكرانية

عثرت القوات الروسية اليوم على مجسمات أمريكية للتدريب على الرماية في مقر المخابرات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف في منطقة دونباس.

وذكرت وكالة نوفوستي “أن المجسمات من صنع شركة فايكنغ تاكتيكس الأمريكية للمعدات التكتيكية وأجهزة للتدريب على الرماية” مشيرة إلى أن قائمة عملاء الشركة تضم عسكريين سابقين ومرتزقة ومدربين رماية وشركات عسكرية خاصة.

وأوضحت أن المجسمات تفيد الرامي بإصابة نقاط حساسة قاتلة في الجسم كما يتم استخدام الأهداف عالية الجودة في تدريب القناصين.