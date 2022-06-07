هزة أرضية في شرقي تركيا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجات على مقياس ريختر محافظة وان شرقي تركيا اليوم دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) قولها في بيان أن الهزة وقعت في قضاء توشبا في المحافظة وكانت على عمق 4.68 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بدورها أكدت السلطات المحلية في وان في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة حسب تقديرات أولية مشيرة إلى أن الجهات المعنية تواصل عمليات التحري وتحديد الخسائر إن وجدت.

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