يطلق زوجته بسبب “نودلز”

حصل هندي على الطلاق بالتراضي بعد أن أثبت للمحكمة أن زوجته تقدم له المكرونة سريعة التحضير “نودلز” في الإفطار والغداء والعشاء.

وذكرت صحيفة بيزنس إنسايدر أن القاضي أطلق على الدعوى اسم “قضية ماجي”، ووصفها بأنها أغرب قضية شهدها في حياته.

وذكر القاضي إم راغوناث من محكمة ميسوري في جنوب غرب الهند أن الزوج شكا من أن زوجته لا تجيد طهي الطعام، وتقدم له المكرونة سريعة التحضير في كل الوجبات.

وأكد الزوج في دعواه أنه حاول أن يعلم زوجته الطهي، أو يجعلها تستفيد من خبرات نساء العائلة، واشترى لها كتباً للطهي، ولكنها رفضت، ولما انتابه الملل من الطعام، قرر التقدم بطلب للانفصال عنها بالتراضي.

وقال القاضي إنه حاول نصح الزوجة ولكن من دون جدوى وفي النهاية، انفصل الزوجان بالتراضي ليبحث الزوج عن زوجة جديدة تجيد الطهي.

وبموجب القانون الهندي، يظل الزوجان منفصلين لمدة عام على الأقل قبل طلب الطلاق.

وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الطلاق في الهند يصل إلى 11%، ورغم أنه منخفض إلا أنه آخذ في الزيادة في السنوات الأخيرة، وخاصة في مومباي ودلهي.