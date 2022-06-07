(٣١١) مليون للقروض الزراعية

القنيطرة – محمد غالب حسين

كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني في القنيطرة المهندس محمود يوسف أن مجموع قيمة القروض للأغراض الزراعية المقدمة للفلاحين منذ مطلع العام الحالي حتى تاريخه بمختلف أنواعها بلغ( 311 ) مليون ليرة، مبيناً أن القروض قصيرة الأجل هي عبارة عن قروض مشاريع زراعية وخدمات أشجار مثمرة بينما القروض متوسطة الأجل عبارة عن مشاريع لبناء خزانات مياه لسقاية المزروعات وبناء حظائر للأبقار والأغنام ؛ أما القروض طويلة الأجل فهي لشراء الجرارات الزراعية وعزاقات الفلاحة.

وأوضح مدير المصرف الزراعي أن فوائد القروض للفلاحين والقطاع الخاص على القروض طويلة الأجل لمدة 10 سنوات 16% والقروض متوسطة الأجل لمدة 5 سنوات 15% وقصيرة الأجل لمدة عام واحد 14% وقروض قصيرة الأجل للقطاع التعاوني 13%.

وبيّن أن مبيعات الموسم الحالي من بذور القمح والأسمدة من تاريخ 1/8/2021 ولغاية 15/5/2022 بلغت 623 مليون ليرة ؛ والكميات 545 طناً من جميع الأنواع، منها 22 طناً من بذار القمح بقيمة 34.473 مليوناً، ومن الأسمدة سوبر فوسفات نحو 80 طناً بقيمة 94.630 مليوناً واليوريا 262 طناً بقيمة 363 مليوناً ومن نترات الأمونيوم 26 بلغت الكمية 205 أطنان بقيمة 166 مليوناً.