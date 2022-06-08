المجموعة الخامسة سترفع قدرة التوليد

حلب – معن الغادري:

أكد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء خلال قيامه برفقة محافظ حلب حسين دياب بتفقد المراحل النهائية لأعمال اعادة صيانة وتأهيل المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية في حلب أهمية هذا المشروع الحيوي، وأثنى على ما تم إنجازه من أعمال لتشغيل المجموعة الخامسة في المحطة والتي ستنتج 200 ميغا واط، وبشكل سيكون له أكبر الأثر في تحسين التغذيه الكهربائية، مما سينعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بالجهود والخبرات الوطنية لإعادة المحطة إلى العمل بعد تعرضها للتخريب الممنهج نتيجة الأعمال الارهابية المسلحة.

هذا ومن المقرر أن توضع المجموعة الخامسة في الخدمة منتصف الشهر الحالي.

