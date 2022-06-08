العثور في مذكرات مرتزق بريطاني على إحداثيات مقبرة جماعية قرب كييف

البعث – وكالات:

تم العثور على إحداثيات دفن 280 شخصاً، يُفترض أنهم من المدنيين، في دفتر مذكرات وُجد مع المرتزق البريطاني الأسير، أندرو هيل.

ووُجدت في هذا الدفتر ملاحظات بإحدى الصفحات: “شرقاً أو جنوباً. دفن جماعي لـ280 مدنياً (إحداثيات 50.521318، 30.204626).. لا يوجد دخل حتى الآن، المدّخرات آخذة في النفاد”.

ووفقا لخرائط “غوغل” على الإنترنت، تتوافق الإحداثيات المشار إليها مع العنوان: أوكرانيا، منطقة كييف، ما بين مدينتي إيربين وبوتشا، من الممكن أن تكون بشارع محطة السكك الحديدية في إيربين.

ولم يُذكر في دفتر المذكرات تاريخ الكتابة.

ميدانياً، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس تتكبّد خسائر ملموسة في الأفراد والأسلحة والعتاد العسكري.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية: إنه خلال ثلاثة أيام من معارك تحرير مدينة سفيتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وحدها، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 300 عنصر للفصائل المتطرفة، و6 دبابات و15 عربة قتالية مدرعة من مختلف الأنواع و36 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4 راجمات صواريخ “غراد” وأكثر من 20 مركبة.

وذكر كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت مصنعاً للمدرعات في مقاطعة خاركوف جرت فيه أعمال إصلاح وترميم الدبابات والعربات المدرعة الأخرى للقوات الأوكرانية.

وتابع: إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو استهدفت أيضاً موقعين للقيادة، و13 منطقة تجمّع للقوات والمعدات العسكرية، وبطارية من راجمات صواريخ “أواغان” في خاركوف، كما تم تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة في خاركوف، ودونيتسك ولوغانسك، إضافة إلى مستودع للوقود في خاركوف أيضاً.

وضرب الطيران الروسي خلال اليوم الماضي 63 منطقة تجمّع للقوات والمعدات، ما أدّى إلى القضاء على أكثر من 160 عنصراً من الفصائل النازية، وتدمير قيادة للواء الميكانيكي 14 للقوات الأوكرانية، و8 دبابات، وراجمتي صواريخ من طراز “غراد”، وبطارية مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية، و13 مركبة مختلفة الأغراض.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز MiG-29 ومروحية من طراز Mi-8 في نيكولايف، فضلاً عن تدمير 11 طائرة دون طيار في دونيتسك وخاركوف، كما تم اعتراض 3 صواريخ من منظومة “توتشكا-أو” و5 قذائف من راجمات صواريخ “سميرتش” في خيرسون.

واستهدفت القوات الصاروخية والمدفعية 68 موقعاً للقيادة، و172 موقعاً لإطلاق نيران المدفعية، بالإضافة إلى 261 منطقة تجمّع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 320 عنصراً من الفصائل المتطرفة، وتدمير 4 مستودعات ذخيرة، و9 عربات مدرعة، و3 راجمات صواريخ “غراد”، و15 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى عربات قتالية تابعة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات Buk-M1 وOSA-AKM.

ووصلت حصيلة الأسلحة والمعدات الأوكرانية المدمّرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 192 طائرة، و130 مروحية، و1150 طائرة دون طيار، و335 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3459 دبابة ومدرعة أخرى، و489 راجمة صواريخ، و1822 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و3488 مركبة عسكرية خاصة.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل معسكر الرواد السابق الذي تم العثور عليه في مدينة كراسني ليمان المحررة والذي استخدمه المتطرّفون الأوكرانيون كمركز للقيادة .

وترك قادة القوات الأوكرانية مركزا للقيادة أثناء انسحابهم من المدينة وتم العثور عليه الإمدادات الغذائية ووسائل الاتصال والتنسيق وكذلك الأدوات النازية، كما تم اكتشاف الخنادق وأماكن إقامة العسكريين الأوكرانيين في أراضي المعسكر السابق.

من جهة ثانية، أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار على وسط مدينة دونيتسك.

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونُشر في صفحتها على “تلغرام”: “في الساعة 2:40 بعد الظهر تعرّض مركز مدينة دونيتسك مرة أخرى للقصف المدفعي المكثف”.

من جانبها نقلت وكالة “نوفوستي” عن مراسلها أن انفجاراً قوياً وقع في وسط دونيتسك.

وأعلنت البعثة ذاتها في وقت سابق من هذا اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك 3 مرات. وفتحت القوات الأوكرانية النار على أحياء كويبيشيفسكي ولينينسكي وبيتروفسكي بالمدينة باستخدام القذائف من عيار 122 و155 ملم. وأفادت وسائل إعلام محلية بإلحاق أضرار بمبنى روضة للأطفال أثناء القصف، كما تعرّض مطار دونيتسك لإطلاق نار، وأطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من عيار 125 ملم من دبابة.

إلى ذلك، أفاد مصدر في هيئات الأمن الروسية بأن الأنظمة الروسية للدفاع الجوي دمّرت ليلة الأربعاء في ضواحي مدينة خيرسون 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز “توتشكا-أو”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المصدر قوله: “في الليلة الماضية أسقطت الأنظمة الروسية للدفاع الجوي على مشارف مدينة خيرسون 3 صواريخ من طراز “توتشكا أو” أطلقها المتطرفون الأوكرانيون باتجاه المدينة”.

وفي سياق الحديث عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، قالت بوابة 19FortyFive الإلكترونية الأمريكية: إن منظومة “إس – 500” (بروميتاي) الروسية للدفاع الجوي تعتبر من أكثر المنظومات إتقاناً وقدرة في الدفاع الجوي الروسي.

وأضافت: إن “إس – 500” التي تمتلك إمكانات هائلة ستلعب دوراً محورياً في نظام الدفاع الجوي والدرع الصاروخية الروسية.

وأشارت البوابة إلى غياب مواصفات تفصيلية لتلك المنظومة الروسية، وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام فإن “إس -500” تمتلك نوعيْن من الصواريخ البعيدة المدى من طرازي “40Н6M” و77Н6″ وكذلك تمتلك عدداً كبيراً من الرادارات المطوّرة يخصص كل منها لكشف ومرافقة نوع واحد من الأهداف الجوية.

ويمتد مدى عمل المنظومة، حسب البوابة الإلكترونية، إلى 600 كلم. أما الارتفاع الذي تعترض عليه الأهداف فيصل 200 كلم.

وبمقدور “بروميتاي” اعتراض الطائرات الشبحية والصواريخ الباليستية وفرط الصوتية وحتى الأقمار الصناعية المحلّقة في مدارات الأرض المنخفضة.

وأوضحت البوابة أن “بروميتاي” لن تحل محل أية منظومة قديمة، بل ستعمل على تنفيذ مهام تعجز منظومة “إس – 400″ أو منظومة ” آ-135″ الاستراتيجية عن تنفيذها.

وستسلم “إس – 500” أولاً، حسب البوابة الإلكترونية، لمنطقة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية في موسكو وضواحيها. وبعد إرضاء احتياجات الجيش الروسي بها ستورّد المنظومة إلى بلدان أخرى مع العلم أن الهند وتركيا قد أبدَتا اهتماماً بها.