العدو الإسرائيلي يطلق النار على رعاة لبنانيين بالقرب من الحدود

البعث – وكالات:

أطلقت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه أحراج مرتفعات كفر شوبا في جنوب لبنان في خرق جديد للسيادة اللبنانية.

وقالت قناة المنار اللبنانية: إن جنود العدو الإسرائيلي المتمركزين في موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا أطلقوا النار باتجاه الأحراج المحيطة بالموقع أثناء قيام عدد من رعاة الماشية بالرعي ضمن الأراضي اللبنانية، ورافق ذلك تحرّك دبابة ميركافا إسرائيلية خارج سواتر الموقع المذكور وتوجيه مدفعها باتجاه رعاة الماشية، كما أقدمت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على مضايقة المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أرضهم في سهل مرجعيون المحاذي للسياج التقني الحدودي المحيط بمستعمرة المطلة.

وفي الداخل اللبناني، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا الحكومية اللبنانية أنه تم تفعيل غرفة العمليات الوطنية لدى الوحدة لمتابعة جهود إخماد الحريق الضخم الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز بقضاء الضنية شمال لبنان، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، بينما توجّه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين صباح اليوم إلى الضنية لمتابعة الموضوع.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في غابات بطرماز في محاولة لاحتوائه.