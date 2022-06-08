القوات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين من “داعش”

البعث – وكالات:

صرّح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية اليوم، بأن قوات الأمن العراقية تمكّنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من عصابات تنظيم (داعش) في محافظة السليمانية، إضافة إلى إرهابي آخر يمتلك معلومات مهمّة في العاصمة بغداد.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

وجاء في بيان لهيئة الحشد الشعبي أورده موقع السومرية نيوز، أن قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة للهيئة وبالتعاون مع القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابي من تنظيم داعش مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المطلوب إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقه.

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