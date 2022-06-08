الوزير رعد من طاجيكستان: عرض واقع القطاع المائي وما يعترضه من صعوبات

لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات وجلسات المؤتمر الدولي الثاني لـ”العقد الدولي للعمل بشأن المياه” من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 بمشاركة سورية والذي تنظمه طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد رئيس الوفد السوري في المؤتمر، أكد أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالموارد المائية في ظل التغييرات المناخية التي يشهدها العالم والطلب المتزايد على المياه والتحديات التي تواجهها الجمهورية العربية السورية نتيجة قيام النظام التركي بتخفيض واردات نهر الفرات وتأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة عبر اللقاءات الجانبية.

وبيّن رعد أنه تم خلال المؤتمر عرض التحديات التي تواجه القطاع المائي في سورية، ومنها عمليات الدمار والتخريب التي تعرّضت لها المنشآت المائية من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة السورية في إعادة تأهيلها بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب الظالمة على الشعب السوري.

وشارك وفد سورية في الجلسة الخاصة التي عُقدت اليوم لمناقشة التحديات التي تواجه ترابط المياه والطاقة والغذاء بما يضمن استدامة الموارد المائية والأنظمة الايكولوجية والحاجة لتحقيق الأمن المائي عبر تكامل البيانات، والتعاون الوثيق بين القطاعات المختلفة في ظروف الشحّ المائي.

كذلك شارك الوفد في الجلسة الخاصة بإيجاد الحلول العلمية واستخدام الأدوات التكنولوجية لحل المشكلات المائية والحاجة لنشر المعرفة على نطاق واسع ليشارك الجميع في تحقيق الأمن المائي.

ويهدف المؤتمر الذي افتتح أمس إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتعاون دولياً حول الخطط المتعلقة بهذا المجال بما فيها الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.