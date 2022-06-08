أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المساحات الزراعية المروية في البلاد تتسع بشكل مستمر نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بمحصول القمح مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يسير وفق خطط ثابتة.

وبين قطنا أن الوزارة تقوم بتقديم تسهيلات كبيرة لتسريع عمليات تسليم كميات الأقماح للصوامع ضماناً لحقوق الفلاحين دون أي أعباء إضافية.

واعتبر قطنا أن استقرار الإنتاج الزراعي مرتبط باستقرار المساحات المروية لافتاً إلى أن التأمين الزراعي الإلزامي على الزراعات المحمية يحقق الاستقرار للفلاح ولأسعار المنتج لافتاً إلى وجود خطط وإجراءات لدى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإعادة إحياء زراعة محصول الشوندر السكري في الموسم القادم وأنه يتم العمل على مشروع بطاقة إلكترونية لتأمين المحروقات للفلاحين وفق احتياجاتهم.

وبشأن قطاع الدواجن أكد قطنا أن الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع ساهم في تحقيق استقرار نسبي فيه ولا سيما بعدم الارتفاع الكبير في أسعار الفروج والبيض.