تزايد مستمر لاعتقالات الاحتلال للفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 690 فلسطينياً بينهم 76 طفلاً و19 امرأة خلال الشهر الماضي.

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في تقرير لها اليوم نقلته وكالة وفا أن هذا العدد هو ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري بعد أن سجل شهر نيسان 1228 حالة مشيرة إلى أن أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار كانت في مدينة القدس وبلغت 401 حالة بينها 58 طفلاً و16 امرأة، موضحة أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 4700 أسير بينهم 32 امرأة ونحو 170 طفلاً وفتى.

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