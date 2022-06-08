تسليم 4289 طن قمح في دير الزور 

عقدت اللجنة المركزية المكلفة من وزارة الزراعة اجتماعاً في مديرية الزراعة بدير الزور تم خلاله استعراض واقع الحصاد وتسليم المحصول في المحافظة.

حيث بلغت الكمية المسلمة حتى تاريخه 4289 طن في ظل المتابعة الحثيثة من اللجنة الفرعية واللجان المكانية في المحافظة لتسويق أكبر كمية ممكنة من الاقماح.

كما اطلعت اللجنة على أهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملية الحصاد والتسويق سيما لجهة تفاوت أجور الحصاد والدراس إضافة إلى مناقشة أهم الطروحات المتعلقة بموضوع التسويق وضرورة صرف مكافأة الاقماح المسلمة للمؤسسة العامة للأعلاف وعدم توصيفها بعبارة (علفي) وإنما تصنف ضمن درجة معينة، إضافة لاقتراح الدعم بناء على المنتج النهائي لتحقيق العدالة في الدعم.