تعديل قيود حوالات الأفراد في روسيا

عدل البنك المركزي الروسي القيود المفروضة على الحوالات للأفراد اعتباراً من اليوم وذلك بعد أن فرض قيوداً في نهاية شباط الماضي لتحقيق الاستقرار المالي في روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن البنك المركزي قوله في بيان: “اعتباراً من اليوم يحق للمواطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة تحويل من 50 الفاً إلى 150 ألف دولار أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى في الشهر من الحسابات في أحد البنوك الروسية إلى حسابهم في الخارج أو إلى شخص آخر”.

ولفت البيان إلى أنه من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب سيتمكن الروس والمقيمون من الدول الصديقة من تحويل ما لا يزيد على 10000 دولار أو ما يعادل هذا المبلغ بعملات أجنبية أخرى في غضون شهر.