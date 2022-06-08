رغم التأهيل.. البنى التحتية دون المستوى بسوق الهال

درعا – دعاء الرفاعي

رغم مضي ثلاث سنوات على إعادة فتح وتأهيل سوق الهال في محافظة درعا، إلا أن الخدمات الأساسية والبنى التحتية في السوق لاتزال دون المستوى المطلوب.

رئيس الدائرة الفنية في مجلس المدينة المهندس عكاش عللوه بيّن أن المجلس لا يزال يتابع أولاً بأول أعمال تعزيل الأتربة وترحيل الأنقاض وفتح الطرق المؤدية إلى السوق، منجزاً قسماً كبيراً من أعمال البنية التحتية بما مهّد الطريق لافتتاح عدة محال تجارية كانت قد أغلقت لمدة تزيد عن سبع سنوات، موضحاً أنه تم البدء بأعمال تعبيد الطريق الممتد من ساحة بصرى إلى المنطقة الصناعية بمحاذاة سوق الهال، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التنظيف وتجهيز المقاطع الطرقية، إضافة إلى مشروع لإنارة مدخل سوق الهال في القريب العاجل، وصيانة الأرصفة والأطاريف لعودة كافة مستثمري المحال التجارية فيه بما يضمن مزيداً من تقديم أفضل الخدمات للسوق، فيما دعا المستثمرون إلى ضرورة الإسراع بتأمين خدمات المياه والكهرباء بشكل كامل بما يلبي حاجة السوق.