رقابة حماة تغرم محطة محروقات في محردة ب 14.8 مليون ليرة

حماة- البعث أون لاين:

بين رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة لـ”البعث أون لاين”أن دوريات حماية المستهلك غرمت محطة صمان بمحردة بمبلغ 14,8 مليون ليرة سورية بعد ضبطها بنقص الكيل بمقدار 2.31 لتر في كل 20 لتر بينزين، ومن خلال للمتابعة للافران تم ضبط مخبزي طيبة الإمام بسوء صنع الخبز ومخبز عربش بنقص الوزن بمقدار150غ وتغريم المخبز بمبلغ نحو 1,9 مليون ليرة سورية وضبط الإتجار بالخبز عبر التلاعب بقطع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية بحق المعتمد م يوسف، وتغريم المعتمد بمبلغ 1.4 مليون ليرة سورية و ضبط إنتاج وتوزيع خبز سيء الصنع بحق مخبز خ الخضر،مخبز النونة.

وضبط التعامل باللحم المذبوح خارج المجز البلدي بحق كل من ع شيخ خليل، ملحمة الرزوق و ضبط عينات غذائية وغير غذائية لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.