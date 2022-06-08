“زيوت حماة”.. تؤمن الزيوت لمؤسسات التدخل الإيجابي و642 مليون ليرة المبيعات

دمشق- بشار محي الدين المحمد

تواصل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية محاولاتها لإنتاج الزيت النباتي بالاعتماد على شركاتها التابعة من خلال عصر الزيت النباتي المستخرج من بذور القطن التي بدأ توريدها من محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ووفقاً لمدير عام شركة زيوت حماة “العاصي” المهندس عبد المجيد قلفة فإن الشركة مستمرة أيضاً بإنتاج مواد الكسبة واللنت، وإنتاج الصابون الشعبي، مؤكداً مواظبة الشركة على الجودة والسمعة الجيدة لمنتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية.

وبيّن المدير العام أنه يتم تباعاً بيع مخرجات الإنتاج من الزيت النباتي إلى مؤسسات التدخل الإيجابي “السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية”، إضافة لصالات البيع التابعة لوزارة الصناعة، ومنفذ البيع التابع للشركة، كما تستمر الشركة بتسليم مادة الكسبة إلى المؤسسة العامة للأعلاف، في حين تباع مادة اللنت عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.

وتابع قلفة: تتضمن خطة الشركة هذا العام 20000 طن بذر قطن، تم تخصيص شركتنا بكمية 1154 طن بذر، كما تم التعاقد بالتشغيل للغير لعمليات العصر، والتكرير، والتعبئة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المبيعات لنهاية شهر أيار بلغت 642 مليون ليرة، نجمت عن بيع 25 طن زيت قطن مكرر بقيمة 208.5 مليون ليرة، وبيع كمية 570 طن لنت بقيمة 421.9 مليون ليرة، إضافة لبيع كمية 5 أطنان صابون بقيمة 11.7 مليون ليرة، في حين حققت الشركة أرباحاً حتى نهاية شهر أيار بقيمة 386 مليون ليرة.

وتحدث المدير العام عن وضع عمال الشركة، حيث قدر عددهم بـ /133/ عاملاً، مؤكداً حصولهم على مزايا عينية من: “لباس شتوي، صيفي، حذاء مطاطي، حذاء جلدي”، مع المواظبة على تأمين وسائط النقل من وإلى العمل.