سفير موسكو في واشنطن: تلقيت رسالة لمعارضة سياسة بلادي

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أنّه تلقى رسالةً تدعوه إلى اتخاذ موقف معارض لسياسة بلاده روسيا.

وروى أنطونوف على شاشة القناة التلفزيونية الروسية الأولى: أنّه “تلقى رسالة حملت مقترحاً بإدانة تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وذكر أنطونوف في سرده للحادثة: “إذا أنا فعلت ذلك، فقد عرضوا عليّ الاتصال بمكتب النائب الأول لوزير الخارجية، ويندي شيرمان”، لافتاً إلى أنّ “السفارة طلبت كتابياً إلى وزارة الخارجية الأميركية تفسيراً، ماذا يعني هذا الأمر؟”.

وأفاد السفير الروسي بأنّ “بطاقات توزّع قرب مبنى السفارة الروسية في واشنطن يُزعم أنها تحمل أرقاماً للاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي وهي تعرض التحدث إلى ضباط الاستخبارات. فضلاً عن ذلك، ظهرت مقالات في وسائل الإعلام الأميركية تدعو العسكريين والدبلوماسيين الروس إلى خيانةِ وطنهم”.

ورفض أنطونوف هذا النوع من معاملة الدبلوماسيين الروس، واصفاً هذه الحوادث بأنها “ابتزاز”.