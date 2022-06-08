مشاركتان لجمباز الرجال في آسيا وألعاب البحر المتوسط

يضع اتحاد الجمباز لمساته الأخيرة استعداداً لشهر حافل من المشاركات الخارجية المهمة لتكون تتويجاً لجهوده خلال الفترة الماضية، وإعلاناً واضحاً بعودة الجمباز السوري إلى الواجهة، وكل من يحضر نشاطاً للعبة يلاحظ التطور التدريجي والقوي في كل مرة، وهذا عائد لتضافر جهود الاتحاد وكوادره، ورغبة اللاعبين في أن تكون لهم بصمة واضحة في عالم الرياضة.

رئيس اتحاد اللعبة محمد حبوباتي أوضح لـ “البعث” أن مشاركتنا في بطولة آسيا بعد أسبوع تقريباً تأتي بعد غياب 12 سنة، لذا هي تكتسب أهمية خاصة، وسيشارك منتخب الرجال بثلاثة لاعبين هم: محمد خليل، وليث النجار المقيم في أمريكا، ويزن السليمان المبتعث ببعثة أولمبية للدراسة والتدريب في اليابان.

وأشار حبوباتي إلى أن البطولة ستقام في أكاديمية أسباير القطرية خلال الفترة من 15 الشهر الجاري وحتى 18 منه، بمشاركة 137 لاعباً ولاعبة يمثّلون 21 دولة، ومشاركة هذا العدد من الدول لها تأثير إيجابي ومباشر على قوة المنافسة، وتكاد بطولة آسيا تعادل بطولة العالم، وربما هي الأقرب إلى الاولمبياد، فغالبية اللاعبين المشاركين هم أبطال عالم وأبطال أولمبيون من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأرمينيا وكازاخستان.

وكشف حبوباتي أن الفريق نفسه سيسافر للالتحاق ببعثة منتخباتنا المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستقام في الفترة من 25 حزيران الحالي وحتى 5 تموز القادم في مدينة وهران الجزائرية، وتعتبر منافسات هذه الدورة غير سهلة نظراً لمشاركة ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومستواها عال جداً، لكن الاتحاد متوسم خيراً بأن يصل لاعبونا إلى النهائيات في بعض الأجهزة مثل: المتوازي، وطاولة القفز، والحركات الأرضية.

سامر الخيّر