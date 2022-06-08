معرض بيئي في جامعة تشرين

تميزت المشاركات في المعرض البيئي المرافق لمؤتمر (أرض واحدة فقط) الذي نظمه المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بمشروعات متعددة تعنى بالطبيعة وتهدف للابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية والتقليل من التلوث البيئي.

وأوضحت الدكتورة عطية عرب المدرسة من مركز البحوث العلمية الزراعية في تصريح لمراسل سانا أن مشاركتها في المعرض تهدف إلى إعادة إحياء تربية دودة القز من خلال عرض لعينات توضح دورة حياة دودة القز بداية من إنتاج البيوض وتربية اليرقات للحصول على شرانق وعينات لأشكالها كالبيضوي والمخصر والمتطاول والكروي وانتقاء أفضلها للحصول على سلالة جيدة.

بدوره الدكتور محي الدين كلخة المستشار العلمي لشركة رعايتي المختصة بالتطوير الزراعي عرض عينات من الأسمدة العضوية التي تنتجها الشركة بما يتناسب مع احتياجات التربة والمناخ من حيث غناها بالعناصر الكبرى كاليوريا النانوية والعناصر الصغرى كالبورون والزنك والمعنزيوم لافتاً إلى أن هذه الأسمدة صديقة للبيئة وبديل جيد عن الأسمدة المعدنية والكيميائية وتعمل على زيادة خصوبة التربة وتحسين المحصول وتقليل سمية التربة والنبات.