مع بدء الحصاد بريف دمشق..الفلاحون يطالبون بتأمين مستلزماته

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

انطلقت عمليات حصاد محصول القمح في بلدات: ميدعا وكفربطنا والديرخبية والكسوة والطيبة والغزلانية بريف دمشق، وأجمع الفلاحون على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تأمين كل المستلزمات الضرورية للحصاد والتسويق، مؤكدين في الوقت ذاته أنه رغم ما يواجهونه من صعوبات تقف عائقاً في وجه عملهم، وتزيد عليهم تكاليف الإنتاج، إلا أن إصرارهم على الإنتاج في الوقت الراهن أقوى من هذه الصعوبات، داعين إلى زيادة كميات المحروقات، لاسيما المازوت لزوم الحصادات، والإسراع في تفريغ واستلام حمولات الفلاحين في مراكز الاستلام.

من جهته رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها أكد على تطبيق آلية واضحة لتسليم القمح، وضرورة أن تصب بمصلحة الفلاح، على أن تكون الغربلة على حساب الحكومة وليس الفلاح، ما يشجع الفلاح لتسليم القمح للمراكز، وأضاف أنه يجب على المراكز أن تتعاون مع الفلاح وتكون إلى جانبه لمساندته، إضافة إلى توجيه رؤساء الوحدات الإرشادية باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تسليم الكميات المحصودة، ومراقبة العملية في كافة المواقع، وسرعة تأمين مستلزمات الحصاد بالسرعة الكلية، وإعلام الاتحاد بكل طارئ، خاصة الحرائق.

وبيّن مدير الزراعة عرفان زيادة أن هناك جولات ميدانية على حقول القمح لمتابعة عملية الحصاد، والاطلاع على الصعوبات التي يواجهها الفلاحون خلال موسم الحصاد لتلبية متطلباتهم، حيث تم تأمين مستلزمات الإنتاج في أوقاتها من بذار وأسمدة ومحروقات للمزارعين الذين يعتمدون في ري حقولهم على الآبار.