مكافأة للعاملين في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية

وافق وزير الصناعة زياد صبحي صباغ على صرف مكافأة تشجيعية لكافة العاملين في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والشركات التابعة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية.
وتمت مناقشة المطالب العمالية كصعوبة تأمين المحروقات، ونقص اليد العاملة الفنية الخبيرة، وتأمين سيارة اسعاف لشركة حديد حماه، وتأمين مادة الخردة لشركات الحديد، والبطاريات البالية لشركة البطاريات، إضافة لاستثناء شركات الصناعات المعدنية من شرط الشهادات التعليمية ولاكتفاء بشهادة الخبرة المهنية.
كما ناقش الاجتماع منح الترفيع الاستثنائي للعاملين الذين مضى على ترفيعهم عدة سنوات، وتعديل مرسوم إحداث الشركة العامة لتصنيع الجرارات بإضافة صلاحيات إجراء التصنيع الخارجي للغير بما يعود بفائدة على الشركة، ومنح العاملين طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وتعويض المخاطر.

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