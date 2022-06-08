وزير الصحة ونظيره الإيراني يجولان في عدد من المشافي ومعامل الأدوية

بهدف الاطلاع على واقع العمل في بعض المؤسسات الصحية ومعامل الأدوية جال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق اليوم في عدد من المشافي ومعامل الأدوية المتخصصة بتصنيع الأدوية المزمنة والمستحضرات الطبية والتجميلية إضافة إلى مركز الدراسات الإستراتيجية والتدريب الصحي. الوزير الغباش أوضح في تصريح صحفي أن الزيارة تضمنت مصانع للأدوية الوطنية ومنشآت صحية حكومية ومركز الدراسات الإستراتيجية والتدريب الصحي واطلع خلالها الوفد الإيراني على الخدمات المجانية وشبه المجانية التي توفرها وزارة الصحة للمواطنين والإسعافات الأولية ونوعية العلاجات المختلفة التي تقدمها لجهة العمليات والعيادات الخارجية والمخابر والبحوث العلمية التي تجري في جميع الجهات المرتبطة بالوزارة. وأكد وزير الصحة أن العلاقات السورية الإيرانية تاريخية وعميقة وزيارة الوفد الإيراني تعزز العلاقات الثنائية المشتركة وصولاً إلى اتفاقيات واسعة بين الجانبين وتبادل الخبرات والزيارات إضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالأدوية والتجهيزات الطبية. الوزير الإيراني عين اللهي بدوره أوضح أن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الطبية والصحية، مشيراً إلى وجود طاقات وإمكانيات عالية لدى الكوادر الصحية في سورية ما يعزز سبل التعاون بشكل أكبر، ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة توقيع الاتفاقيات يوم غد في مجال الصحة والأدوية والتعليم والتبادل في الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى أنه من المقرر زيارة الوزير الغباش لطهران بهدف الاطلاع على الإمكانيات والطاقات في إيران حول هذا المجال وإمكانية التعاون في مجال الأدوية في القطاعين الخاص والحكومي. وخلال جولة الوفد في الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي، بينت مديرة المشفى الدكتورة رنا عمران أنه تم الاطلاع على أقسام المشفى والتجهيزات والخدمات التي تقدم به معربة عن أملها بعقد اتفاقيات تعود بالفائدة على البلدين. مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أشارت إلى أنه تم الحديث عما يقوم به المركز من دراسات صحية استراتيجية وطرح بعض النقاط التي يمكن أن تكون ضمن مجال التعاون كالبحوث الصحية والتدريب على الصحة العامة والتعليم في مجال إدارة النظم والمشافي. مدير الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب في دمشق الدكتور راغب سليمان قال: نتمنى المزيد من العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات التي تؤدي إلى تطور البحث العلمي الأمر الذي يسهم بتحسين الوضع الصحي. شارك في الجولة السفير الإيراني مهدي سبحاني ومعاونو وزير الصحة وعدد من المديرين والمعنيين.