44,3 مليار ليرة للمناطق الصناعية والحرفية

بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة للوحدات الإدارية في المحافظات حتى الآن 44.323 مليار ليرة موزعة على 134 منطقة لاستكمال أعمال البنى التحتية ودفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك للمناطق الصناعية والحرفية الجديدة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

مديرة الخدمات والمدن الصناعية في الوزارة ميادة أحمد بينت أن إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية الجاري تتبعها من قبل الوزارة في جميع المحافظات 162 منطقة صناعية وحرفية تضم 73440 مقسماً صناعياً وحرفياً وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل وتم تخصيص 38889 مقسما حتى الآن منها 4340 مقسماً قيد البناء و10996 مقسماً قيد الإنتاج.